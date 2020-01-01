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«Салават Юлаев» принимает «Авангард»
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«Салават Юлаев» принимает «Авангард». Встреча пройдёт на «Уфа-Арене». Пока счёт в серии до четырёх побед равный - 1-1.В источнике
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«Салават Юлаев» принимает «Авангард»

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