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«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
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Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).В источнике
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«Салават Юлаев» одержал победу во втором матче с «Авангардом»

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