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«Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал СКА. Результативный поединок завершился победой гостей в овертайме.В источнике
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«Салават Юлаев» уступил СКА в овертайме

Bash.News 13:31
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Почему «Салават Юлаев» оставили втроем в матче против СКА?

Спорт-Экспресс 12:00
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«Салават Юлаев» в домашнем матче уступил СКА

ГТРК Башкортостан 10:05 
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