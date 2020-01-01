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Салихова: я заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак»
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Зарема Салихова, подруга владельца московского «Спартака», рассказала о своей роли в трансфере шведского форварда команды Джордана Ларссона.В источнике
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Салихова: я заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак»

RT на русском 09:39
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Жена Федуна рассказала, как заставила владельца «Спартака» купить Ларссона

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Зарема Салихова: я верю в Ларссона, этот мальчик реально талантливый

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