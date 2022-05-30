Реальное времяСамарские «Крылья Советов» проведут летние сборы в КазаниСамарские "Крылья Советов" проведут подготовительные сборы к новому сезону в столице Татарстана, Казани.Реальное время«Клуб не сможет провести тренировочные сборы в Самаре из-за реновации поля на базе», — добавил источник.ЧемпионатПо итогам сезона-2021/2022 "Крылышки" заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.Реальное времяРоссийская Премьер-Лига сезона-2022/2023 стартует 15 июля.ЧемпионатЧитать далееСвернутьРеальное времяЕвро-футбол.руПодробнее о событии«Крылья Советов» могут провести сборы в Казани и провести с «Рубином» контрольный матчСпорт БИЗНЕС Online13:35«Крылья Советов» проведут летние сборы в КазаниSoccer.ru13:23Самарские «Крылья Советов» проведут летние сборы в КазаниРеальное время12:14Стало известно, где «Крылья Советов» проведут сборыЕвро-футбол.ру12:13«Крылья Советов» проведут летние сборы в КазаниЧемпионат11:49Показать ещёОценить