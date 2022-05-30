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Самарские «Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани

Самарские "Крылья Советов" проведут подготовительные сборы к новому сезону в столице Татарстана, Казани.
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«Клуб не сможет провести тренировочные сборы в Самаре из-за реновации поля на базе», — добавил источник.
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По итогам сезона-2021/2022 "Крылышки" заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 стартует 15 июля.
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«Крылья Советов» могут провести сборы в Казани и провести с «Рубином» контрольный матч
Спорт БИЗНЕС Online13:35
«Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани
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Самарские «Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани
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Стало известно, где «Крылья Советов» проведут сборы
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«Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани
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