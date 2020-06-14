Самарские «Крылья Советов» сыграли контрольный матч с «Рубином»

В субботу, 13 июня, на стадионе "Самара Арена" сыграли местные "Крылья Советов" и казанский "Рубин". Это был товарищеский матч в рамках подготовки к продолжению Российской премьер-лиги. Игра закончилась результативной ничьей - 1:1. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу клуба.