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Самарские «Крылья Советов» сыграли контрольный матч с «Рубином»
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В субботу, 13 июня, на стадионе "Самара Арена" сыграли местные "Крылья Советов" и казанский "Рубин". Это был товарищеский матч в рамках подготовки к продолжению Российской премьер-лиги. Игра закончилась результативной ничьей - 1:1. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу клуба.В источнике
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Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» провели второй товарищеский матч за неделю

Футболисты "Крыльев Советов" и "Рубина" в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф - Российской премьер-лиги в субботу провели товарищеский матч, который завершился вничью со счетом 1:1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.
ТАСС Спорт 04:35
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«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли товарищеский матч на «Самара Арене» в закрытом режиме

КП - Самара 07:33
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«Рубин» сыграл контрольный матч с «Крыльями Советов» в Самаре

Татар-информ 06:55
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«Крылья Советов» и «Рубин» провели вторую контрольную игру за неделю

Sport24.ru 05:33 
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