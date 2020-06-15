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Самба рассказал о расизме в России
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Бывший защитник московского "Динамо" и "Анжи" Кристофер Самба рассказал о случаях проявления расизма в России. Спортсмен признался, что испытывал чувство незащищённости и неуважения.В источнике
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«Мне говорили: «Извините, эконом-класс в другой стороне». Экс-игрок «Анжи» и «Динамо» Самба — о расизме в России

Sport24.ru 18:26 
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Экс-защитник «Динамо» и «Анжи» рассказал о расизме в России

Metaratings 16:17
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Самба рассказал о расизме в России

Sport.ru 15:59
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