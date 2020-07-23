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Самедов: будет великолепно, если Кокорин станет футболистом «Спартака»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».В источнике
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С чего всё начиналось
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Самедов: если Кокорин перейдет в «Спартак», это будет большая удача для красно-белых

Бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Самедов в интервью Rusfootball.info подвел итоги РПЛ и поделился мыслями по поводу возможного перехода в "Спартак" Александра Кокорина.
Футбол России 12:49
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Самедов оценил возможный переход Кокорина в «Спартак»

Sport.ru 17:29
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Самедов: «Кокорин в „Спартаке“? Это будет просто великолепно»

Sport24.ru 16:27 
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Самедов: будет просто великолепно, если Кокорин перейдет в «Спартак»

Metaratings 16:27
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