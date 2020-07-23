Самедов: будет великолепно, если Кокорин станет футболистом «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
Бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Самедов в интервью Rusfootball.info подвел итоги РПЛ и поделился мыслями по поводу возможного перехода в "Спартак" Александра Кокорина.