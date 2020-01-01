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Самедов поделился ожиданиями от матча сборных России и Венгрии
Inc-news.ru
  • Inc-news.ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Газета.Ru
В воскресенье, 6 сентября сборные России и Венгрии проведут матч второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 21.45 мск.В источнике
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