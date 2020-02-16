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Самолет с футболистами «Уфы» сел не в том городе Испании
Футбол России
  • Футбол России
  • iReactor
  • Уфа1.ру
  • КП - Уфа
  • МедиаКорСеть
Самолет с футболистами клуба «Уфа» сел не в том городе Испании, куда планировал прилететь. Об этом сообщается в «Твиттере» команды.В источнике
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