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Вестник КавказаВестник Кавказа
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
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Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".В источнике
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«Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион в форме цветка лотоса за € 1,5 млрд

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В Китае начали строить стадион на 100 тысяч зрителей за 1,5 миллиарда евро

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«Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион на 100 тысяч зрителей за 1,5 млрд евро

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