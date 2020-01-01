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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Самый юный футболист в истории Ла Лиги: «Достали сравнения с Месси»
Матч ТВ
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Самый юный футболист в истории Ла Лиги, полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро рассказал о себе.В источнике
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Самого молодого игрока в истории ла лиги раздражают сравнения с Месси

Спорт-Экспресс 01:37
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Самый молодой игрок в истории Примеры Ромеро: меня раздражают сравнения с Месси

Чемпионат 00:02
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Лука Ромеро: «Меня раздражают сравнения с Месси»

Soccer.ru вчера в 23:16
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