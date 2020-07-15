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«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
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Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.В источнике
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Адольфо Гайч сообщил, что хочет играть за ЦСКА

Чемпионат 18:59
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Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА

Sport24.ru 19:06 
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Аргентинский форвард Гайч подтвердил переговоры с ЦСКА

Sportbox.RU 19:26
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