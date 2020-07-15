НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеCAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуЖена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛ«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии АКвят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкойRT на русском«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуMetaratings16MetaratingsRT на русскомODDS.ruSoccer.ruBookmaker-ratings.ruSports.ruЕвро-футбол.руФутбол РоссииSoccernews.ruГазета.RuLiveSport.ruМатч ТВСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемНева СпортНовостиВолгограда.руСекретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.В источнике Комментировать25Подробнее о событии Адольфо Гайч сообщил, что хочет играть за ЦСКАЧемпионат 18:59Гайч заявил о желании перейти в ЦСКАSport24.ru 19:06 Аргентинский форвард Гайч подтвердил переговоры с ЦСКАSportbox.RU 19:26рекламаГлавноеCAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуЖена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛ«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии АКвят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкойНовости