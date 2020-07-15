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«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу

Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.