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«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
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Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.В источнике
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«Сан-Лоренсо» продолжает переговоры с ЦСКА по Гайчу. У клуба нет других предложений

Чемпионат 13:05
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Clarin: «Сан-Лоренсо» имеет предложение по Гайчу только от ЦСКА. Переговоры между сторонами продолжаются

Sportbox.RU 13:50
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Clarin: «Сан-Лоренсо» имеет предложение по Гайчу только от ЦСКА. Переговоры между сторонами продолжаются

Матч ТВ 13:50
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