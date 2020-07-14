НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛВ «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отмененМатч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменитьАгент подтвердил переход Гайча в ЦСКАSoccernews.ruЦСКА и «Сан-Лоренцо» продолжают переговоры о трансфере ГайчаBookmaker-ratings.ru14Bookmaker-ratings.ruRT на русскомMetaratingsby.Tribuna.comSoccer.ruSports.ruСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruМатч ТВЧемпионатФутбол РоссииЕвро-футбол.руГазета.RuНовостиВолгограда.руЦСКА и "Сан-Лоренсо" продолжают переговоры о переходе форварда Адольфо Гайча.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гончаренко принял участие в переговорах ЦСКА по ГайчуMetaratings 15 июля в 02:58ЦСКА стал ближе к подписанию Гаича. В переговорах участвовал ГанчаренкоSoccer.ru 15 июля в 00:59ЦСКА вернулся к переговорам о трансфере ГайчаГазета.Ru 14 июля в 16:37рекламаГлавное«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛВ «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отмененМатч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменитьАгент подтвердил переход Гайча в ЦСКАНовости