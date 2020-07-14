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ЦСКА и «Сан-Лоренцо» продолжают переговоры о трансфере Гайча
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ЦСКА и "Сан-Лоренсо" продолжают переговоры о переходе форварда Адольфо Гайча.В источнике
Подробнее о событии
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Гончаренко принял участие в переговорах ЦСКА по Гайчу

Metaratings 15 июля в 02:58
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ЦСКА стал ближе к подписанию Гаича. В переговорах участвовал Ганчаренко

Soccer.ru 15 июля в 00:59
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ЦСКА вернулся к переговорам о трансфере Гайча

Газета.Ru 14 июля в 16:37
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