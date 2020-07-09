НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАДаниил Квят может потерять место в AlphaTauri из-за ФеттеляRT на русскомАгент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАСпорт-Экспресс14Спорт-ЭкспрессФутбол РоссииЧемпионатRT на русскомСпорт день за днемSoccernews.ruODDS.ruSports.ruMetaratingsLiveSport.ruSoccer.ruНева СпортРБКГазета.RuФабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАRT на русском 14:38Заинтересовавший ЦСКА Гайч изучает предложения других клубовSport24.ru 14:02 ЦСКА близок к трансферу нападающего за 10,5 млн евро. Всё, что нужно об этом знатьЧемпионат 09:05рекламаГлавное«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАДаниил Квят может потерять место в AlphaTauri из-за ФеттеляНовости