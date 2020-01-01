НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Евро-футбол.ру
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Soccer.ru
  • Нева Спорт
  • РБК
  • Газета.Ru
Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.В источнике
7
Подробнее о событии
alt

Переход аргентинца Гайча в ЦСКА может сорваться

Soccernews.ru 15:53
alt

Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА

RT на русском 14:38
alt

Переход Гайча в ЦСКА может сорваться

Спорт-Экспресс 17:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости