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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА
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Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА. Об этом 9 июля сообщает TyC Sports.В источнике
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Подробнее о событии
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Футболист «Сан-Лоренсо» Гайч выразил желание остаться в Аргентине, несмотря на переговоры с ЦСКА

RT на русском 11:38
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Гайч: хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию

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ЦСКА находится в продвинутой стадии переговоров по нападающему «Сан-Лоренсо» Гайчу

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