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Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение карантина
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник Мануэль Аканджи были оштрафованы за нарушение карантина.В источнике
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«Стопроцентный прикол». Санчо раскритиковал DFL по поводу штрафа за нарушение карантина, но потом удалил пост

Матч ТВ вчера в 22:50
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«Стопроцентный прикол». Санчо раскритиковал DFL по поводу штрафа за нарушение карантина, но потом удалил пост

Sportbox.RU вчера в 22:50
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Санчо раскритиковал Немецкую футбольную лигу за решение оштрафовать его за стрижку

Sport24.ru вчера в 14:03 
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