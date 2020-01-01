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Санчо установил рекорд «Боруссии» Д по голевым передачам за сезон
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Дортмундская "Боруссия" в поединке 27-го тура чемпионата Германии одолела "Вольфсбург". Полузащитник "шмелей" Джейдон Санчо сделал одну голевую передачу в этой встрече.В источнике
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