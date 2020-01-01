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Санчо стал самым молодым игроком, который забил 30 голов в Бундеслиге
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Английский хавбек побил рекорд полузащитника «Байера» Кая Хаверца, который забил 30-й гол в возрасте 20 лет и 270 дней.В источнике
Подробнее о событии
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Санчо установил рекорд Бундеслиги

ProstoProSport 16:00 
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Вингер «Боруссии» Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, забившим 30 мячей

Sport.ru 15:59
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Санчо и «Боруссия» установили рекорды

Евро-футбол.ру 15:53
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