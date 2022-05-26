Спорт-ЭкспрессСандро Шварц покинет «Динамо» после финала Кубка РоссииСандро Шварц, Себастьян Шиманьски и Ярослав Гладышев.Спорт-Экспресс«Герта» стала 16-й в Бундеслиге и сохранила место в элите немецкого футбола по итогам стыковых матчей с «Гамбургом».Матч ТВШварц возглавил "Динамо" в октябре 2020 года, по итогам чемпионата России "Динамо" стало бронзовым призером турнира впервые с 2008 года.РИА Новости29 мая «Динамо» встретится в финале Кубка России со «Спартаком» в Москве.LiveResult.RuЧитать далееСвернутьSport24.ruКомсомольская Правда - СпортBetOnSoccer.ruЦентральная Служба НовостейЕвро-футбол.руMetaratingsПлеймейкерСпорт-ЭкспрессLiveResult.RuГазета.RuЧемпионатКоммерсантъИА DixiNews // Новости МосквыФутбол РоссииSmotrim.ruSports.ruСпорт день за днемLenta.ruРадио Комсомольская правдаBookmaker-ratings.ruРИА НовостиREGNUMБомбардир.руПодробнее о событииШварц покидает «Динамо»? Он выдал шикарный сезон, открыл Захаряна и Тюкавина и остался до концаMetaratingsвчера в 09:11«Герта» согласовала со Шварцем назначение на пост главного тренераИноПроСпортвчера в 02:14Сандро Шварц покинет «Динамо» после финала Кубка РоссииСпорт-Экспрессвчера в 17:45Тренер «Динамо» Шварц расторгнет контракт с клубом после финала Кубка РоссииГазета.Ru26 мая в 16:50«Герта» объявит о назначении Сандро Шварца главным тренером на следующей неделеSports.ru26 мая в 15:49Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделеЧемпионат26 мая в 15:41Kicker: Шварц летом покинет «Динамо» - все договорённости с «Гертой» достигнутыLiveResult.Ru26 мая в 16:02Показать ещёОценить76