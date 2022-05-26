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Сандро Шварц покинет «Динамо» после финала Кубка России

Сандро Шварц, Себастьян Шиманьски и Ярослав Гладышев.
Спорт-Экспресс
«Герта» стала 16-й в Бундеслиге и сохранила место в элите немецкого футбола по итогам стыковых матчей с «Гамбургом».
Матч ТВ
Шварц возглавил "Динамо" в октябре 2020 года, по итогам чемпионата России "Динамо" стало бронзовым призером турнира впервые с 2008 года.
РИА Новости
29 мая «Динамо» встретится в финале Кубка России со «Спартаком» в Москве.
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Подробнее о событии

Шварц покидает «Динамо»? Он выдал шикарный сезон, открыл Захаряна и Тюкавина и остался до конца
Metaratingsвчера в 09:11
«Герта» согласовала со Шварцем назначение на пост главного тренера
ИноПроСпортвчера в 02:14
Сандро Шварц покинет «Динамо» после финала Кубка России
Спорт-Экспрессвчера в 17:45
Тренер «Динамо» Шварц расторгнет контракт с клубом после финала Кубка России
Газета.Ru26 мая в 16:50
«Герта» объявит о назначении Сандро Шварца главным тренером на следующей неделе
Sports.ru26 мая в 15:49
Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделе
Чемпионат26 мая в 15:41
Kicker: Шварц летом покинет «Динамо» - все договорённости с «Гертой» достигнуты
LiveResult.Ru26 мая в 16:02
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