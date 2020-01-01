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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Саньоль: «Сане совсем не подходит „Баварии“»
Евро-футбол.ру
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Бывший защитник «Баварии» Вилли Саньоль не советует мюнхенцам подписывать вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.В источнике
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Вилли Саньоль: «Сане не подходит „Баварии“. У него много проблем, лучше доплатить за Хавертца»

Sports.ru 06:15
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«У него много проблем». Саньоль не советует «Баварии» покупать Сане

Sportbox.RU 05:36
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«У него много проблем». Саньоль не советует «Баварии» покупать Сане

Матч ТВ 05:36
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