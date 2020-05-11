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Газета.RuГазета.Ru
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.В источнике
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Саньоль: «После финала ЧМ-2006 все в сборной Франции были настроены против Зидана»

Sport24.ru 02:24 
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Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана

Газета.Ru вчера в 23:04
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«Мы были настроены против него». Бывший защитник сборной Франции вспомнил об удалении Зидана в финале ЧМ-2006

Soccernews.ru вчера в 17:34
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