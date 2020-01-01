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Сарачо согласился на переход в «Милан»
Источник со ссылкой на Calciomercato.com сообщает, что полузащитник "Расинг Клуб" Федерико Матиас Сарачо близок к переходу в "Милан". Футболист уже дал свое согласие на переход в итальянскую команду.В источнике
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Сарачо согласился на переход в «Милан»

Soccer.ru 04:43 
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