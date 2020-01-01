Сарачо согласился на переход в «Милан»

Источник со ссылкой на Calciomercato.com сообщает, что полузащитник "Расинг Клуб" Федерико Матиас Сарачо близок к переходу в "Милан". Футболист уже дал свое согласие на переход в итальянскую команду.