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Сарачо согласился на переход в «Милан»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Источник со ссылкой на Calciomercato.com сообщает, что полузащитник "Расинг Клуб" Федерико Матиас Сарачо близок к переходу в "Милан". Футболист уже дал свое согласие на переход в итальянскую команду.В источнике
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