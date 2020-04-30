Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы

«Сокол» занимает третье место в первенстве группы «Центр» ПФЛ, на два очка отставая от лидера турнира — брянского «Динамо». В данный момент клуб не подавал на лицензирование для ФНЛ, хотя и собрал пакет документов.