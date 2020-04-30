Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы
«Сокол» занимает третье место в первенстве группы «Центр» ПФЛ, на два очка отставая от лидера турнира — брянского «Динамо». В данный момент клуб не подавал на лицензирование для ФНЛ, хотя и собрал пакет документов.В источнике
С чего всё начиналось
Игроки и сотрудники саратовского «Сокола» приняли решение перечислить 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы. Эту информацию корреспонденту matchtv.ru подтвердил генеральный директор клуба Алексей Потапов.
РИА Новости вчера в 18:54