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Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы
Версия-Саратов
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Игроки и сотрудники саратовского «Сокола» приняли решение перечислить 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы. Эту информацию корреспонденту matchtv.ru подтвердил генеральный директор клуба Алексей Потапов.В источнике
С чего всё начиналось
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Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы

Игроки и сотрудники саратовского «Сокола» приняли решение перечислить 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы. Эту информацию корреспонденту matchtv.ru подтвердил генеральный директор клуба Алексей Потапов.
Матч ТВ вчера в 11:53
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Футболисты и тренеры «Сокола» пожертвовали 100 тысяч рублей на строительство инфекционного центра

Версия-Саратов вчера в 23:22
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«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове

Чемпионат вчера в 21:56
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«Сокол» пожертвовал 100 тысяч рублей на строительство больницы в Саратове

Sport24.ru вчера в 17:53 
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