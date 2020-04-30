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Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы
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«Сокол» занимает третье место в первенстве группы «Центр» ПФЛ, на два очка отставая от лидера турнира — брянского «Динамо». В данный момент клуб не подавал на лицензирование для ФНЛ, хотя и собрал пакет документов.В источнике
С чего всё начиналось
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Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы

Игроки и сотрудники саратовского «Сокола» приняли решение перечислить 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы. Эту информацию корреспонденту matchtv.ru подтвердил генеральный директор клуба Алексей Потапов.
Матч ТВ вчера в 11:53
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«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове

Чемпионат вчера в 21:56
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Футболисты «Сокола» пожертвовали деньги на строительство больницы

РИА Новости вчера в 18:54
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«Сокол» пожертвовал 100 тысяч рублей на строительство больницы в Саратове

Sport24.ru вчера в 17:53 
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