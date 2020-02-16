НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСмолов вывел «Сельту» вперед в матче против «Реала» в МадридеМостовой остался недоволен игрой Смолова после гола «Реалу»Уткин подколол Дзюбу после гола Смолова «Реалу»Защитник «Сельты» сбил с ног Зидана во время матча против «Реала»Зидан считает гол Смолова следствием ошибки игроков «Реала»ГлавноеБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреВирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонкеЭкс-вратарь «Зенита» перешел в «Арсенал»Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операциюСмолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»Piter.tvСмолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»Sports.ru626Вести.Ru0:31Моя Москва.онлайн0:52РЕН ТВ1:43НТВ0:33Piter.tv0:46Мой Брянск0:49Смолов забил первый гол за "Сельту" в ворота "Реала". Футболисты сдавали экзамен на профпригодность на "Сантьяго Бернабеу". Встреча проводилась в рамках 24-го тура Примеры.В источнике Комментировать326Подробнее о событии Видео: Золото биатлониста Логинова и гол Смолова мадридскому «Реалу»РБК 12:05Федорин гол: есть ли у Смолова шанс закрепиться в ИспанииИзвестия вчера в 16:00«Он может стать ключом к мечтам о спасении «Сельты». Испанские СМИ — о голе Смолова на «Бернабеу»Матч ТВ вчера в 05:11рекламаЕщё по темеСмолов вывел «Сельту» вперед в матче против «Реала» в МадридеМостовой остался недоволен игрой Смолова после гола «Реалу»Уткин подколол Дзюбу после гола Смолова «Реалу»Защитник «Сельты» сбил с ног Зидана во время матча против «Реала»Зидан считает гол Смолова следствием ошибки игроков «Реала»ГлавноеБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреВирер выиграла золото чемпионата мира в индивидуальной гонкеЭкс-вратарь «Зенита» перешел в «Арсенал»Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операциюСмолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»Новости