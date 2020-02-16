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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Sports.ru
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Смолов забил первый гол за "Сельту" в ворота "Реала". Футболисты сдавали экзамен на профпригодность на "Сантьяго Бернабеу". Встреча проводилась в рамках 24-го тура Примеры.В источнике
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Видео: Золото биатлониста Логинова и гол Смолова мадридскому «Реалу»

РБК 12:05
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Федорин гол: есть ли у Смолова шанс закрепиться в Испании

Известия вчера в 16:00
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«Он может стать ключом к мечтам о спасении «Сельты». Испанские СМИ — о голе Смолова на «Бернабеу»

Матч ТВ вчера в 05:11
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