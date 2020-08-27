Сарр подписал пятилетний контракт с «Челси»

«Челси» объявил о подписании соглашения с бывшим защитником «Ниццы» Малангом Сарром. Контракт рассчитан на пять лет, предстоящий сезон 21-летний француз проведет в аренде в другом клубе.