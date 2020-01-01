НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Лион» переиграл «Ювентус» в Лиге ЧемпионовОбъявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧИгуаин сможет сыграть с «Лионом» и «Интером»Сарри рассказал, чего ждет от первого матча ЛЧ с «Лионом»Наставник «Лиона» поделился ожиданиями от игры с «Ювентусом»Главное«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионовТеннисистка Шарапова завершила карьеру«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллитБиатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеХК «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф встретится с «Авангардом»Soccer.ruСарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»Sports.ru1Sports.ruГлавный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал гостевое поражение от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Маурицио Сарри — после поражения от «Лиона»: «Не знаю почему, но не могу заставить игроков понять важность быстрого перемещения мяча»Матч ТВ 19:18Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»Soccer.ru 19:02 Сарри о 0:1 с «Лионом»: «Не могу понять, почему на тренировке мяч двигался в два раза быстрее»Sports.ru 17:42рекламаЕщё по теме«Лион» переиграл «Ювентус» в Лиге ЧемпионовОбъявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧИгуаин сможет сыграть с «Лионом» и «Интером»Сарри рассказал, чего ждет от первого матча ЛЧ с «Лионом»Наставник «Лиона» поделился ожиданиями от игры с «Ювентусом»Главное«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионовТеннисистка Шарапова завершила карьеру«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллитБиатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринтеХК «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф встретится с «Авангардом»Новости