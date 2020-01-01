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Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»
Sports.ru
  • Sports.ru
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал гостевое поражение от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Маурицио Сарри — после поражения от «Лиона»: «Не знаю почему, но не могу заставить игроков понять важность быстрого перемещения мяча»

Матч ТВ 19:18
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Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»

Soccer.ru 19:02 
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Сарри о 0:1 с «Лионом»: «Не могу понять, почему на тренировке мяч двигался в два раза быстрее»

Sports.ru 17:42
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