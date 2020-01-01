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Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»
PROСПОРТ Казахстан
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал гостевое поражение от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Сарри рассказал о причинах поражения «Ювентуса» в первом матче с «Лионом»

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Маурицио Сарри: В матче против «Лиона» «Ювентусу» не хватало агрессии и решительности в нападении

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Маурицио Сарри: «В последнее время „Юве“ делает все не так, как на тренировках»

Спорт-Экспресс вчера в 23:46
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