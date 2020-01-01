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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Сарри: «После тридцати минут в матче с „Миланом“ Роналду исчез с поля»
Sports.ru
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поговорил об игре Криштиану Роналду в ответном полуфинале Кубка Италии против «Милана» (0:0).В источнике
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Сарри: «Раздражает, когда говорят, что я ничего не выиграл в Италии»

Soccer.ru 09:22 
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Сарри: «После тридцати минут в матче с „Миланом“ Роналду исчез с поля»

Евро-футбол.ру 09:21
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Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры»

Sports.ru 09:00
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