Сарри: «После тридцати минут в матче с „Миланом“ Роналду исчез с поля»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поговорил об игре Криштиану Роналду в ответном полуфинале Кубка Италии против «Милана» (0:0). В источнике