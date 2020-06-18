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Сарри: Роналду не хватает остроты
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии с "Наполи" в серии пенальти со счётом 2:4.В источнике
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Сарри: «Роналду в той же форме, что и остальные. Игрокам „Ювентуса“ не хватает резкости после длительного перерыва»

Sport24.ru 21:54 
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Сарри: Роналду не хватает остроты

Чемпионат 20:59
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Маурицио Сарри: «Я зол и разочарован, поэтому лучше помолчать»

Sportbox.RU 19:23
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