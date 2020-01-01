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Сарри: Роналду не хватает остроты
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии с "Наполи" в серии пенальти со счётом 2:4.В источнике
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Сарри назвал причину голевой засухи «Ювентуса»

Матч ТВ 02:09
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Сарри назвал причину голевой засухи «Ювентуса»

Sportbox.RU 02:09
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Сарри рассказал, чего не хватает Роналду после выхода из карантина

Евро-футбол.ру 00:31
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