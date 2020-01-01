НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Сарри: «Ювентус» перестал прогрессировать
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • SportLand24.ru
  • Вести.Ru
  • NEWS.am Sport
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал игру своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана" (1:1).В источнике
Подробнее о событии
alt

Сарри: «„Ювентус“ перестал прогрессировать»

Евро-футбол.ру 00:20
alt

Сарри – после ничьей с «Миланом»: «Ювентус» перестал прогрессировать в последние три недели»

Бомбардир.ру вчера в 23:00
alt

Тренер «Ювентуса» Сарри: пропустили гол, которого могло не быть

Вести.Ru вчера в 22:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости