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Сарри: «„Ювентус“ полностью отключился на 15 минут. Это помутнение»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
До 62-й минуты наша защита была в порядке, мы не давали «Милану» ни единого шанса.В источнике
Подробнее о событии
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«У нас было полное затмение в течение 15 минут». Сарри объяснил поражение «Ювентуса» от «Милана»

Спорт-Экспресс 00:03
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Маурицио Сарри — о провале в матче с «Миланом»: «Это было коллективное помутнение»

Sportbox.RU вчера в 20:21
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Маурицио Сарри — о провале в матче с «Миланом»: «Это было коллективное помутнение»

Матч ТВ вчера в 20:21
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