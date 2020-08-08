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Сарри: «„Ювентус“ вылетел из-за первого тайма первого матча»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал вылет туринской команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом» в 1/8 финала.В источнике
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Сарри ответил на вопрос о своём будущем в «Ювентусе» после вылета клуба из Лиги чемпионов

Чемпионат 19:54
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Сарри: «„Ювентус“ вылетел из-за первого тайма первого матча»

Sport24.ru 19:25 
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«Этот вопрос оскорбителен не для меня, а для руководства. Ничего не жду от встречи с боссами клуба». Сарри ответил на возможность увольнения после вылета из Лиги чемпионов

Sportbox.RU 18:42
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