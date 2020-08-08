Сарри: «„Ювентус“ вылетел из-за первого тайма первого матча»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал вылет туринской команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом» в 1/8 финала.