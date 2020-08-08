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Сарри: «„Ювентус“ вылетел из-за первого тайма первого матча»
FootballHD
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал вылет туринской команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом» в 1/8 финала.В источнике
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«Ювентус» проклят»: Сарри нашёл «оправдание» вылету из Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру 03:09
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«Ювентус» проклят». Маурицио Сарри — о вылете туринской команды из Лиги чемпионов

Чемпионат 02:17
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«Ювентус» проклят". Сарри — о вылете команды из Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 01:50
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