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Сарри назвал ошибку игроков «Ювентуса» в матче с «Лионом»
Sports.ru
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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об итогах первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом". Встреча закончилась со счетом 0:1.В источнике
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Сарри назвал ошибку игроков «Ювентуса» в матче с «Лионом»

Газета.Ru 20:13
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Маурицио Сарри — после поражения от «Лиона»: «Не знаю почему, но не могу заставить игроков понять важность быстрого перемещения мяча»

Матч ТВ 19:18
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Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»

Soccer.ru 19:02 
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