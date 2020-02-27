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Сарри назвал ошибку игроков «Ювентуса» в матче с «Лионом»
Sports.ru
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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об итогах первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом". Встреча закончилась со счетом 0:1.В источнике
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Сарри — о судействе в матче с «Лионом»: в Италии у «Ювентуса» было бы два пенальти

Чемпионат 21:41
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Сарри: «В Италии у нас было бы два пенальти. В Европе судят по-другому»

Soccer.ru 22:06 
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Сарри назвал ошибку игроков «Ювентуса» в матче с «Лионом»

Газета.Ru 20:13
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