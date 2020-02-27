Сарри назвал ошибку игроков «Ювентуса» в матче с «Лионом»

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об итогах первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом". Встреча закончилась со счетом 0:1.