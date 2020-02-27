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Сарри назвал ошибку игроков «Ювентуса» в матче с «Лионом»
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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об итогах первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом". Встреча закончилась со счетом 0:1.В источнике
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Маурицио Сарри: В матче против «Лиона» «Ювентусу» не хватало агрессии и решительности в нападении

Советский спорт 00:11 
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Маурицио Сарри: «В последнее время „Юве“ делает все не так, как на тренировках»

Спорт-Экспресс вчера в 23:46
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Сарри — о судействе в матче с «Лионом»: в Италии у «Ювентуса» было бы два пенальти

Чемпионат вчера в 21:41
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