Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об игре форварда туринцев Криштиану Роналду в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0). В источнике