НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» ПьяничаПьянич поприветствовал болельщиков «Барселоны» на каталонском языкеСарри: «Надеюсь, Пьянич останется в „Ювентусе“ и на следующий сезон»«Барселона» меняет 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Каталонцы в своем уме?ГлавноеЯрошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч»Стали известны гонорары Хабиба Нурмагомедова за публичные выступленияФутбол РоссииСарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в «Барселоне»FootballHD4FootballHDМатч ТВSports.ruЕвро-футбол.руГлавный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника итальянского клуба Миралема Пьянича в "Барселону".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сарри об уходе Пьянича в «Барсу»: «В эти два месяца он будет отдавать „Ювентусу“ 101% своих сил»Sports.ru 03:40Сарри: Пьянич будет счастлив в «Барселоне». Он завершит карьеру в отличной командеЧемпионат 03:02Сарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в «Барселоне»Футбол России 02:43рекламаЕщё по теме«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» ПьяничаПьянич поприветствовал болельщиков «Барселоны» на каталонском языкеСарри: «Надеюсь, Пьянич останется в „Ювентусе“ и на следующий сезон»«Барселона» меняет 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Каталонцы в своем уме?ГлавноеЯрошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч»Стали известны гонорары Хабиба Нурмагомедова за публичные выступленияНовости