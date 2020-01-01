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Сарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в «Барселоне»
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника итальянского клуба Миралема Пьянича в "Барселону".В источнике
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Сарри об уходе Пьянича в «Барсу»: «В эти два месяца он будет отдавать „Ювентусу“ 101% своих сил»

Sports.ru 03:40
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Сарри: Пьянич будет счастлив в «Барселоне». Он завершит карьеру в отличной команде

Чемпионат 03:02
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Сарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в «Барселоне»

Футбол России 02:43
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