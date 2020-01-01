НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» ПьяничаПьянич поприветствовал болельщиков «Барселоны» на каталонском языкеСарри: «Надеюсь, Пьянич останется в „Ювентусе“ и на следующий сезон»«Барселона» меняет 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Каталонцы в своем уме?ГлавноеСамедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезонеМедведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишкамиФутбол РоссииСарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в «Барселоне»FootballHD4FootballHDМатч ТВSports.ruЕвро-футбол.руГлавный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника итальянского клуба Миралема Пьянича в "Барселону".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сарри об уходе Пьянича в «Барсу»: «В эти два месяца он будет отдавать „Ювентусу“ 101% своих сил»Sports.ru 03:40Сарри: Пьянич будет счастлив в «Барселоне». Он завершит карьеру в отличной командеЧемпионат 03:02Сарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в «Барселоне»Футбол России 02:43рекламаЕщё по теме«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» ПьяничаПьянич поприветствовал болельщиков «Барселоны» на каталонском языкеСарри: «Надеюсь, Пьянич останется в „Ювентусе“ и на следующий сезон»«Барселона» меняет 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Каталонцы в своем уме?ГлавноеСамедов назвал «Спартак» фаворитом сегодняшнего дерби с ЦСКА«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезонеМедведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишкамиНовости