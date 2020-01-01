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Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры»
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался об игре форварда туринцев Криштиану Роналду в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).В источнике
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Сарри: «По интенсивности финал Кубка Италии будет похож на последний матч с „Миланом“»

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Сарри раскритиковал Роналду за игру с «Миланом»

Soccernews.ru 10:16
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Сарри: «После тридцати минут в матче с „Миланом“ Роналду исчез с поля»

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