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«Сассуоло» объявил о возобновлении тренировок
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Итальянский "Сассуоло" первым из клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок, передает официальный сайт команды. Отмечается, что игроки начнут занятия 4 мая.В источнике
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«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки

Спорт-Экспресс 23:00
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«Рома» и «Лацио» получили разрешение от властей на возобновление тренировок 6 мая

Чемпионат 18:50
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«Роме» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки с 6-го мая

Sport.ru 18:13
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